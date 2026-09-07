Fuerza Popular, el partido que llevó a Keiko Fujimori a la Presidencia de la República tras imponerse en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, enfrenta un escenario completamente distinto en Junín: llega a las elecciones regionales y municipales con una presencia territorial reducida.

Fuerza Popular solo participa con una fórmula para el Gobierno Regional y seis listas para municipalidades distritales. No presenta candidaturas para ninguna de las nueve municipalidades provinciales de la región, pese a que Junín cuenta con más de un millón de electores habilitados para las ERM 2026. El contraste resulta llamativo: el partido que acaba de conquistar el Gobierno nacional tendrá una participación limitada en una región que representa un importante bolsón electoral del centro del país.

Ademas, estaría a punto de perder su inscripción, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determina que para las ERM 2026 se aplicarán las reglas vigentes antes de la convocatoria. Estas establecen que las organizaciones políticas deben participar en al menos el 50 % de las regiones y en el 20 % de las circunscripciones provinciales para evitar una eventual cancelación de su inscripción.

A nivel nacional, Fuerza Popular participa en nueve regiones, por debajo de las 13 que exige el requisito regional. Además, registra 44 listas para municipalidades provinciales y 228 para municipalidades distritales.

Para el politólogo Ginés Barrios Alderete, la situación podría comprometer la permanencia de la inscripción partidaria.

“El pronunciamiento del JNE sobre las reglas de participación para las ERM 2026, parece muy difícil de comprender, pero no, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas dice que, se cancela la inscripción de los partidos políticos que no participan en 13 regiones y 40 provincias. En ese sentido, la norma es clara, los requisitos son dos obligatoriamente. Si un partido, como Fuerza Popular participa en nueve regiones (por debajo del mínimo) y en 45 provincias por encima del mínimo ¿Se cancela su inscripción? A mi juicio sí” señaló Barrios.