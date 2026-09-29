El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima durante octubre y los primeros días de noviembre con cinco salidas programadas. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el Arzobispado de Lima establecieron las fechas, horarios y vías que seguirá la imagen.
Primera salida
La primera jornada será el sábado 3 de octubre desde el mediodía, con partida y retorno en el Santuario de las Nazarenas. El recorrido será el siguiente:
- Avenida Tacna
- Avenida Emancipación
- Jirón Chancay
- Jirón Conde de Superunda
Segunda salida
El domingo 18 de octubre, la imagen saldrá a las 6 de la mañana del Santuario de las Nazarenas y llegará a la Iglesia del Carmen. Durante el trayecto se contemplan homenajes en la Plaza de Armas.
- Avenida Tacna
- Jirón Ica
- Jirón de la Unión
- Plaza de Armas
- Jirón Carabaya
- Jirón Ucayali
- Avenida Abancay
- Jirón Junín
- Jirón Huanta
- Jirón Áncash
- Jirón Maynas
- Jirón Junín
Tercera salida
La tercera jornada será el lunes 19 de octubre desde las 6 de la mañana, con salida de la Iglesia del Carmen y llegada al Santuario de las Nazarenas. El trayecto incluirá zonas cercanas al Hospital Almenara y Palacio de Justicia.
- Jirón Huánuco
- Jirón Puno
- Jirón Antonio Bazo
- Avenida Grau
- Avenida Nicolás de Piérola
- Avenida Abancay
- Jirón Leticia
- Avenida Zavala Loayza
- Jirón Miguel Aljovín
- Avenida Paseo de la República
- Jirón Carabaya
- Avenida Nicolás de Piérola
- Avenida Tacna
Cuarta salida
El miércoles 28 de octubre, desde las 6 de la mañana, la imagen partirá y retornará al Santuario de las Nazarenas. El recorrido contempla el paso por el Hospital Loayza.
- Avenida Tacna
- Avenida Nicolás de Piérola
- Jirón Cañete
- Avenida Alfonso Ugarte
- Avenida Venezuela
- Jirón Varela
- Avenida Bolivia
- Avenida Garcilaso de la Vega
- Avenida Tacna
Quinta salida
La última jornada será el domingo 1 de noviembre desde el mediodía, con inicio y final en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorrerá las siguientes vías:
- Avenida Tacna
- Jirón Callao
- Jirón Chancay
- Avenida Emancipación
- Avenida Tacna