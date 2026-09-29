El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima durante octubre y los primeros días de noviembre con cinco salidas programadas. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el Arzobispado de Lima establecieron las fechas, horarios y vías que seguirá la imagen.





Primera salida

La primera jornada será el sábado 3 de octubre desde el mediodía, con partida y retorno en el Santuario de las Nazarenas. El recorrido será el siguiente:

Avenida Tacna

Avenida Emancipación

Jirón Chancay

Jirón Conde de Superunda

Segunda salida

El domingo 18 de octubre, la imagen saldrá a las 6 de la mañana del Santuario de las Nazarenas y llegará a la Iglesia del Carmen. Durante el trayecto se contemplan homenajes en la Plaza de Armas.

Avenida Tacna

Jirón Ica

Jirón de la Unión

Plaza de Armas

Jirón Carabaya

Jirón Ucayali

Avenida Abancay

Jirón Junín

Jirón Huanta

Jirón Áncash

Jirón Maynas

Jirón Junín

Tercera salida

La tercera jornada será el lunes 19 de octubre desde las 6 de la mañana, con salida de la Iglesia del Carmen y llegada al Santuario de las Nazarenas. El trayecto incluirá zonas cercanas al Hospital Almenara y Palacio de Justicia.

Jirón Huánuco

Jirón Puno

Jirón Antonio Bazo

Avenida Grau

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Abancay

Jirón Leticia

Avenida Zavala Loayza

Jirón Miguel Aljovín

Avenida Paseo de la República

Jirón Carabaya

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Tacna

Cuarta salida

El miércoles 28 de octubre, desde las 6 de la mañana, la imagen partirá y retornará al Santuario de las Nazarenas. El recorrido contempla el paso por el Hospital Loayza.

Avenida Tacna

Avenida Nicolás de Piérola

Jirón Cañete

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Venezuela

Jirón Varela

Avenida Bolivia

Avenida Garcilaso de la Vega

Avenida Tacna

Quinta salida

La última jornada será el domingo 1 de noviembre desde el mediodía, con inicio y final en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorrerá las siguientes vías:

Avenida Tacna

Jirón Callao

Jirón Chancay

Avenida Emancipación

Avenida Tacna