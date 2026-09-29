Señor de los Milagros 2026: conoce las fechas y rutas de las cinco procesiones en Lima. Composición: Diario Correo.
Señor de los Milagros 2026: conoce las fechas y rutas de las cinco procesiones en Lima. Composición: Diario Correo.

El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima durante octubre y los primeros días de noviembre con cinco salidas programadas. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el Arzobispado de Lima establecieron las fechas, horarios y vías que seguirá la imagen.


Primera salida

La primera jornada será el sábado 3 de octubre desde el mediodía, con partida y retorno en el Santuario de las Nazarenas. El recorrido será el siguiente:

  • Avenida Tacna
  • Avenida Emancipación
  • Jirón Chancay
  • Jirón Conde de Superunda

Segunda salida

El domingo 18 de octubre, la imagen saldrá a las 6 de la mañana del Santuario de las Nazarenas y llegará a la Iglesia del Carmen. Durante el trayecto se contemplan homenajes en la Plaza de Armas.

  • Avenida Tacna
  • Jirón Ica
  • Jirón de la Unión
  • Plaza de Armas
  • Jirón Carabaya
  • Jirón Ucayali
  • Avenida Abancay
  • Jirón Junín
  • Jirón Huanta
  • Jirón Áncash
  • Jirón Maynas
  • Jirón Junín

Tercera salida

La tercera jornada será el lunes 19 de octubre desde las 6 de la mañana, con salida de la Iglesia del Carmen y llegada al Santuario de las Nazarenas. El trayecto incluirá zonas cercanas al Hospital Almenara y Palacio de Justicia.

  • Jirón Huánuco
  • Jirón Puno
  • Jirón Antonio Bazo
  • Avenida Grau
  • Avenida Nicolás de Piérola
  • Avenida Abancay
  • Jirón Leticia
  • Avenida Zavala Loayza
  • Jirón Miguel Aljovín
  • Avenida Paseo de la República
  • Jirón Carabaya
  • Avenida Nicolás de Piérola
  • Avenida Tacna

Cuarta salida

El miércoles 28 de octubre, desde las 6 de la mañana, la imagen partirá y retornará al Santuario de las Nazarenas. El recorrido contempla el paso por el Hospital Loayza.

  • Avenida Tacna
  • Avenida Nicolás de Piérola
  • Jirón Cañete
  • Avenida Alfonso Ugarte
  • Avenida Venezuela
  • Jirón Varela
  • Avenida Bolivia
  • Avenida Garcilaso de la Vega
  • Avenida Tacna

Quinta salida

La última jornada será el domingo 1 de noviembre desde el mediodía, con inicio y final en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorrerá las siguientes vías:

  • Avenida Tacna
  • Jirón Callao
  • Jirón Chancay
  • Avenida Emancipación
  • Avenida Tacna

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