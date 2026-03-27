La Municipalidad Distrital de Andamarca (Concepción) luce abandonada. Tras las denuncias de la población, la Contraloría General de la República intervino la sede el 24 de marzo y descubrió que apenas 10 de los casi 30 trabajadores acudieron a laborar.

No se encontró al alcalde Julio Cotera —quien argumentó estar de comisión en Lima— ni a los gerentes principales, quienes insólitamente despachan desde una “oficina de enlace” en Huancayo, a siete horas de su jurisdicción.

Víctor Lizárraga Guerra, gerente regional de Control, detalló que la medida obliga a los pobladores a viajar por carreteras en mal estado para ser atendidos.

“Nos debemos a los ciudadanos; independientemente de la distancia o la lejanía de las oficinas administrativas, tenemos que estar presentes. La justificación de falta de internet o de accesibilidad no es un fundamento válido”, señaló.

La Contraloría ya investiga si dicha sede alterna cuenta con sustento técnico y legal para operar.