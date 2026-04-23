En el Día del los defensores de la Democracia, se reconoció la labor de los héroes que enfrentaron a la amenaza terrorista en nuestro país. En Huancayo, la Región Policial de Junín celebró resaltando el accionar de, al menos, 20 policías defensores de la democracia.

“Gracias a los defensores de la democracia que ofrendaron su vida, hoy podemos vivir en paz. Se debe cumplir la labor satisfactoriamente para que la población siga viviendo en paz. Ninguna mente criminal nos va a superar”, dijo el general PNP César Calero Cisneros, recordando que un 22 de abril de 1997 se realizó la exitosa Operación Chavín de Huántar para liberar a 72 rehenes del MRTA.

Entre los defensores de la democracia estaban el coronel PNP Leo Jimenez, superior Wilder Roman Balvín, Agustín Gamarra Quispe, César Maraví Manrique y otros.