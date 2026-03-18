El candidato presidencial George Forsyth llegó a Huancayo y, pese a la intensa lluvia, recorrió los principales mercados como el Mayorista y el Modelo, donde recogió demandas de comerciantes. Señaló que su estrategia busca escuchar directamente a la población para plantear soluciones reales.

Durante su visita, destacó que la informalidad debe verse como una oportunidad. Propuso mejorar la infraestructura de los mercados y facilitar locales a los comerciantes mediante pagos progresivos, además de implementar un programa de pensiones para este sector, que representa cerca del 70% de la población laboral.

Forsyth destacó la importancia de que los políticos mantengan contacto con la ciudadanía.

“Es fundamental escuchar a la gente, porque son ellos quienes conocen de cerca los problemas”, afirmó.

En ese contexto, reconoció que uno de los principales retos en ciudades como Huancayo es la informalidad, la cual, indicó, no debe verse sólo como un problema, sino también como una oportunidad.

Marca distancia

Forsyth además marcó distancia del ex presidente del Congreso José Jerí, sobre quien afirmó: “Fue electo por el Congreso, no por el pueblo ni por Somos Perú, y ha sido parte de este Congreso mafioso y corrupto”.

Añadió que deberá asumir las consecuencias de sus actos y subrayó que no representa a su partido. Asimismo, sostuvo que su propuesta apuesta por una gestión cercana a la ciudadanía y con trabajo desde las regiones.

El candidato también destacó la importancia de la Nueva Carretera Central para el desarrollo económico del país, especialmente del centro del Perú. En ese sentido, aseguró que su eventual gobierno apostará por la descentralización, con ministros que trabajen desde las regiones y no desde oficinas en Lima, con el objetivo de destrabar proyectos clave para el comercio y la conectividad.

Finalmente, el candidato sostuvo que el país necesita una nueva generación de líderes y cuestionó a los políticos tradicionales.

Afirmó que su propuesta busca un cambio basado en la transparencia, la experiencia en gestión pública y una mayor cercanía con la ciudadanía, dejando de lado divisiones ideológicas para priorizar soluciones concretas a los problemas del país.