EsSalud es una papa caliente. En Junín, los pacientes son quienes más lo sufren. A un mes en el cargo, el gerente de la Red Asistencial de EsSalud Junín, Ángel Sánchez Jaime menciona que acciones ejecuta para solucionar los problemas.

A más de un mes en el cargo ¿Qué problemas están pendientes de solución en EsSalud en la región Junín?

Se evidencia el desabastecimiento de medicamentos, insumos y material médico, gestión de colas y diferimiento de las citas de los asegurados para acceder a una cita con un especialista.

Se esperan meses para acceder a una cita con un especialista.

Nosotros hacemos un monitoreo y se espera (la programación de citas) de 15 a 20 días.

En Hemodiálisis, la Defensoría del Pueblo alertó que los pacientes tienen que acudir hasta de madrugada para acceder a este procedimiento ¿Qué se está haciendo sobre ello?

Definitivamente, había un cuarto hasta quinto turno hasta altas horas de la noche. Hemodiálisis es un área muy neurálgica, tenemos más 180 pacientes. Contamos con 18 máquinas operativas, 11 máquinas ya cumplieron su vida útil y por eso vamos a alquilar de una empresa privada 11 máquinas nuevas en cesión de uso. Se está adjudicando el servicio a una empresa para beneficio de los asegurados. El servicio se dará en la institución, además se reforzará la contratación de personal. Este mecanismo, se da porque demora la reposición de equipos.

Hay pacientes que acuden a farmacia y no les dan sus medicinas completas incluso vienen de provincias y otras regiones.

Esta es una crisis a nivel nacional pero con la nueva política del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno acortamos las brechas, de los más de 450 fármacos que manejamos, hay desabastecimiento del 10%, nos transfirieron más de 2 millones y medio de soles, hemos hecho las compras correspondientes, están ingresando los medicamentos y las empresas proveedoras tienen hasta el viernes para ingresar los medicamentos y lograremos el 95% del abastecimiento.

Hay pacientes que esperan por meses ser operados,¿cuántos están el lista de espera?

Tenemos un hospital bicentenario en Jauja a donde pueden acudir a operarse una hernia o vesícula y disminuir esta lista de espera de más de 100 pacientes. Hay cirugías complejas que se realizan en el hospital Ramiro Prialé. Para que vayan a Jauja, se puede trasladar a los pacientes. Muchos ya cuentan incluso con los exámenes preoperatorios listos y están a espera de cirugía, pueden venir a gerencia o dirección para el traslado y retorno de los pacientes.

El presidente ejecutivo de EsSalud habló de la necesidad de declarar a EsSalud en emergencia.

Todavía no, estamos saliendo adelante. Como gerencia regional estamos en la obligación de cubrir la atención a los asegurados.

¿Vendrá hospital Perú para atender la alta demanda?

Primero vamos a hacer el desembalse quirúrgico y clínico con nuestros recursos y luego llegará el momento que vamos a pedir que nos brinden la cobertura correspondiente.

En emergencia hay mucha demanda, los pacientes tenían que esperar en camillas un cupo para ser hospitalizados, existe la necesidad de un hospital de contención en Huancayo.

Estamos en hospitales y policlínicos desde las 6 de la mañana haciendo monitoreo de colas y emergencia. Aquí en emergencia hemos implementado 15 camas para desembalse, anteriormente hubo colapso, pero ya no. Ahora sobre el hospital de contención, es anhelado durante muchos años, el único hospital en Huancayo es el Ramiro Prialé. Hay policlínicos pero no hay hospitales II-2, el proyecto se está reencaminando, porque tenemos espacios en el fundo el Porvenir, vamos a continuar para cristalizar este hospital de contingencia.

​Los pacientes hacen cola desde la madrugada.

Es un maltrato para los pacientes, que lleguen en la madrugada y cque la atención recién inicie a las 7. Por eso hemos dado la disposición que la atención de consultas y la atención de admisión empiece desde las 6 de la mañana y 6:30 horas. Esto porque la mayoría de los pacientes que acuden de madrugada son adultos mayores. Por eso cambiaremos el horario o ampliaremos la cobertura con más admisionistas.

¿Qué planes tiene Essalud para afrontar las heladas que incrementan las Iras y neumonías?

Tenemos un plan de contingencia de heladas y friaje aprobado por la sede central, contamos con el recurso humano y la infraestructura y las camas de contención. Sobre el coxackie estamos pendientes del monitoreo. Hacemos la vigilancia como EsSalud.