La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) no tendría en planes cerrar el Zoológico Municipal ubicado en el Cerrito de La Libertad.

Según explicó el gerente de Servicios Públicos, Jhansell Espinoza Cárdenas, este lugar alberga a más de 120 animales que son incautados del tráfico ilegal o son hallados en cautiverio, y al no contar con otro espacio similar a donde ser trasladados, muchos tendrían que ser sacrificados si el establecimiento cerrara.

Los animales tampoco podrían ser devueltos a su hábitat natural ya que al vivir cautivos por mucho tiempo, no sabrían sobrevivir solos.

“Técnicamente para nosotros causaría más perjuicio a estos animales, que beneficios. Mensualmente recibimos entre 5 o 6 animalitos que son incautados, muchos de ellos ya no están en la habilidad de volver a su hábitat natural”, señaló el funcionario.

Otra de las propuestas es mejorar los espacios con los que cuenta este zoológico.