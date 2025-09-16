La tarde de ayer, un grupo de jóvenes animalistas salieron en macha exigiendo el cierre del Zoológico Municipal de Huancayo, señalando que, desde el año 1992 cuando se instaló, este recinto no cumple con los estándares necesarios para mantener a ninguna especie. “Alcalde viajando, animales sufriendo“, era el reclamo de los protestantes.

Por su parte, el gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jhansell Espinoza Cárdenas, indicó que el plan operativo del zoológico esta siendo actualizado en su totalidad y se entregara fines de este año. Segpún el gerente, el plan contempla un cambio de denominación que marcará un nuevo enfoque en su funcionamiento.

El cambio

“La denominación actual ya no refleja la verdadera naturaleza de lo que es este espacio. Más que un zoológico, se trata de un albergue para animales silvestres que llegan muchas veces maltratados o decomisados. Por eso, dentro del plan de manejo, se está considerando cambiar su nombre por una categoría más acorde a su función real, como un Centro de Rescate o Albergue de Fauna Silvestre”, precisó Espinoza.

“Reconocemos que hay brechas por cerrar, pero no podemos abandonar a estos animales. Incluso, expertos indican que el contacto humano es parte de su rutina, y suprimirlo podría afectar su bienestar”, añadió el funcionario.

Dijo que se ha iniciado la ejecución del plan de desratización, el fortalecimiento de capacidades del personal, el levantamiento topográfico y la elaboración del dietario para los animales.