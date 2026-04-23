El sector Transporte se encuentra movido, en medio de cambios en reglamentación, denuncias de hostigamiento contra los inspectores de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y reuniones con empresarios que buscan revertir la denegación de nuevas rutas.

Hostigamiento

La mañana de ayer, se realizó un operativo de control a vehículos que prestan servicio de transporte público, donde se intervino a unidades de empresas como ‘Peralta’ que operaba como auto colectivo urbano, cuando su autorización es de servicio turístico.

Durante estas diligencias, efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron uno de los vehículos de la MPH de placa EUA-029, donde se desplazaban los inspectores de la comuna huanca, presuntamente por haber chocado a otra unidad, que coincidentemente pertenecería a uno de los dirigentes del sector transporte.

“El gerente de una de las empresas de transportes, es el que llamó a la Policía aduciendo que se chocó su unidad, cuando esto no pasó (...). Lo que ocurre es que los fiscalizadores están sufriendo hostigamiento cuando realizan operativos en diversos puntos, como ahora, que al frente podemos ver a uno de los dueños de empresa”, señaló el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe. Sobre la unidad intervenida, el edil aseguró que cuenta con SOAT vigente, sin embargo no pudo afirmar si cuenta con inspección técnica vehicular vigente.

Reunión

Para hoy a partir de las 8:00 a.m. está programada una reunión entre los transportistas que exigen ampliación de rutas y la salida del funcionario del sector, mientras que desde las 11:00 a.m. con otro grupo de hombres del volante que exigen mayor fiscalización y control a informales.

Cambios

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el aprobó el Decreto Supremo N.° 011-2026-MTC, que introduce cambios al Reglamento Nacional de Tránsito. Entre los principales cambios que se tiene están los márgenes de tolerancia para la detección de exceso de velocidad que será entre 5 km/h en general y hasta 10 km/h en sistemas de monitoreo inalámbrico.

Para los conductores, están obligados a verificar las condiciones y características del vehículo antes de circular y respetar estrictamente las señales de altura máxima.

También está circular con placas adulteradas o ilegibles, modificar características del vehículo que afecten la seguridad, o incumplir límites de altura, son consideradas como faltas muy graves con multas de hasta S/5500.00 (100% UIT). Jorge Quispe señaló que se tiene 120 días para reglamentar la ley y entre en vigencia.

Gere