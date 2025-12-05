Luego que la Contraloría revelara que en la región Junín son 87 obras paralizadas, el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Rony Vejarano, indicó que en esta gestión del GRJ solo se tienen tres obras paralizadas.

“Una de ellas es el puente San Fernando que se paralizó desde el 2017 o 2018, por un mal expediente técnico. Por compromisos que sumieron la Municipalidad de Huancayo y al Municipalidad Distrital de El Tambo en la sedición de los terrenos para colocar los estribos”, aseguró.

Bejarano señaló que esta obra es dela gestión de 2016 y aunque quisieron retomarla, no pudieron porque fueron denunciados por los propietarios del terreno del lado de Huancayo.

“Dentro del convenio suscrito, indica que la MPH es la responsable de otorgar los estrenos, pero hasta ahora no se da. Es una obra paralizada. Buscamos una solución pero la denuncia debe ser retirada primero”, indicó.

También se refirió al hospital Manuel Higa Arakaki. “Hallamos una obra abandonada, hemos resuelto, llevamos un proceso de licitación que declaramos nulo y ahora nuevamente volvimos a licitarlo. Está paralizada, también por el cambio de terreno”, dijo el gerente de Infraestructura del GRJ.

Por último se refirió a las carreteras JU-103 y JU-108. “Son obras suspendidas por factores climatológicos, el restante son obras delas municipalidades. Son 12 obras suspendidas porque generan costos beneficio en contra del empresariado. La JU-103 (se suspendió) en la tercera etapa, la Ju-108, por resolución de contrato. El colegio Mariategui en La Oroya y algunos proyectos pequeños en selva central”, finalizó minimizando el tema.