Tras las críticas de los empresarios turísticos por la caída en sus reservas durante esta Semana Santa, el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo, rechazó los cuestionamientos que apuntaban a una promoción deficiente de la ciudad como destino.

En su lugar, responsabilizó directamente a las agencias de viaje de ahuyentar a los visitantes.

Arremete contra agencias

“No considero tan asertivo eso (que no haya promoción). Lo que sí he podido observar es que, en el turismo, los operadores en este caso o las agencias de viaje, existe mucho maltrato al turista. Me parece que el turista viene y nunca más regresa. Ese es el gran problema; lo que yo percibí personalmente”, cuestionó el funcionario.

Para respaldar su acusación, Lazo expuso un caso de abuso detectado este feriado: una agencia cobró 120 soles por persona y, además, obligó a los turistas a costear la alimentación de todo el equipo de trabajo, gasto que debió estar incluido en el servicio.

Frente al reclamo de la Asociación de Empresarios Turísticos (Aseturc) por la falta de un trabajo articulado y la ejecución de operativos sancionadores en plena temporada alta, el gerente justificó la intervención subrayando el alto índice de informalidad en el sector.

“¿Cómo vamos a trabajar con un ambulante que no es formal? En Huancayo tenemos más de 50 operadores turísticos o agencias de viaje, de los cuales habría que preguntarnos cuántos son formales y cuántos no; ese es el gran problema”, señaló de forma tajante.

Visitas no alcanzaron metas

Respecto a las frías cifras que dejó la Semana Santa 2026, Lazo adelantó que no se alcanzó la meta esperada de 40 000 visitantes y solo se logró captar a un 70 % aproximadamente.

“Se debe entender que, por el alza de precio del combustible, entre otros factores, la afluencia no ha sido la que esperábamos inicialmente. Pero sí se ha visto bastante movimiento económico”, subrayó.

Según indicó, las ferias organizadas en la explanada de la MPH y en las calles Áncash y Giráldez tuvieron éxito gracias a una mejor distribución, aunque reconoció que en las zonas alejadas del centro “no hubo mucho movimiento”.