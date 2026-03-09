La candidata a la Cámara de Diputados por Junín, del Partido del Buen Gobierno con el número 1, Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, conocida como Gina Duarte, aseguró que su propuesta legislativa estará centrada en la lucha contra la anemia infantil, el fortalecimiento de la educación y el impulso a oportunidades para jóvenes y agricultores.

¿Qué la motivó a postular nuevamente al Parlamento?

Mi trabajo social con niños de comunidades nativas. Desde hace más de veinte años impulsamos la asociación “Creciendo”, que trabaja en educación y nutrición infantil. Las propias comunidades me pidieron que los represente, porque conozco la realidad que viven.

¿Cuál sería su principal eje de trabajo como diputada?

La niñez debe convertirse en el principal proyecto del país. Hoy tenemos cerca del 40% de niños con anemia y eso significa que muchos crecen con limitaciones para su desarrollo físico y cognitivo. Un niño con hambre o anemia no puede aprender bien en la escuela. Si no invertimos en la primera infancia, el país no tendrá capital humano preparado para el futuro.

¿Qué propuestas plantea para enfrentar este problema?

Desde el Congreso impulsaré leyes que prioricen la nutrición infantil desde la gestación hasta los tres primeros años de vida. Es fundamental fortalecer los programas de alimentación, salud preventiva y educación inicial. También se debe mejorar la articulación entre los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social para que las intervenciones sean efectivas y sostenibles en el tiempo.

¿También ha mencionado propuestas en conectividad digital. ¿En qué consisten?

El Perú cuenta con una red nacional de fibra óptica que recorre varias regiones, pero que aún no se utiliza en todo su potencial. Nuestra propuesta es promover normas que permitan aprovechar esa infraestructura para brindar internet a escuelas, hospitales y comisarías. Con conectividad podemos mejorar la educación virtual, impulsar la telemedicina en zonas alejadas y fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Qué plantea para los jóvenes?

Impulsar programas de emprendimiento juvenil y facilitar el inicio de negocios. Muchos jóvenes tienen ideas y proyectos, pero enfrentan demasiadas trabas burocráticas y dificultades para acceder a financiamiento. Proponemos simplificar trámites, promover capacitación en gestión empresarial y generar incentivos para que los jóvenes puedan emprender sin cargas tributarias excesivas en sus primeros años.

¿Qué propuestas tiene para el sector agrícola?

Junín es una región con una fuerte vocación agrícola, por lo que debemos fortalecer a los pequeños productores. Desde el Parlamento promoveremos leyes que faciliten el acceso a créditos, asistencia técnica y mercados para los agricultores. También es importante impulsar la tecnificación del campo y programas que mejoren la productividad y los ingresos de las familias.

Mira aquí la entrevista completa: