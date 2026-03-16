Dos años esperó Gladys Tejeda para volver a una carrera y volvió a lo grande. La atleta juninense, logró el puesto 8 en la Maratón de Barcelona 2026, recorriendo una distancia de 42.195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 51 segundos, metiéndose entre las mejores competidoras del mundo.

La carrera la ganó la etíope Fotyen Tesfay, que debutaba en la distancia y rompió el récord de la competencia al lograr un tiempo oficial de 2 horas, 10 minutos y 53 segundos.

Gladys Tejeda corrió su maratón número 28 y aunque no pudo repetir su mejor marca (2:25:57), si mejoró la alcanzada en los Juegos Panamericanos de 2019 (2:30:55).