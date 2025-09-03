El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, rompió su silencio tras la solicitud del congresista Ilich López, quien pidió su citación —junto al exgobernador Fernando Orihuela— ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para explicar los cuestionados avances del hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo. La obra, destinada a beneficiar a más de 300 mil habitantes, se encuentra paralizada desde hace tres años y suma más de S/ 268 millones en presupuesto.

respuesta. “Yo no me corro. Voy a asistir cuando se formalice la citación. Siempre daré la cara”, afirmó Cárdenas, en respuesta al pedido del congresista. Además, reconoció que el tema ha generado controversia pública, especialmente por la reciente adjudicación del proyecto a la empresa de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin trayectoria comprobada, que ya obtuvo contratos por más de S/ 300 millones en otras regiones del país.

Pese a las críticas, el gobernador sostuvo que la obra aún no ha iniciado formalmente, pues el contrato está en revisión legal. “No se ha ejecutado nada aún. Estamos cuidando los intereses del Estado”, aseguró.

La respuesta de Cárdenas se da luego de que el congresista López alertara que ya se ha ejecutado el 40% del presupuesto pero solo se registra un avance físico del 18% habiendo asignado más de 110 millones de soles en inversión. “La población de Satipo no puede seguir esperando mientras el dinero se va sin resultados. Esta obra debió estar lista en 2022”, declaró el parlamentario.

La citación busca esclarecer no solo los retrasos, sino también las decisiones de ambas gestiones regionales, que han dejado al hospital en ruinas, con infraestructura inundada y promesas incumplidas., vulnerando directamente el derecho a la salud de miles de ciudadanos.