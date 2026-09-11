El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, cuestionó al Gobierno Central por la reducción de recursos que, según afirmó, afectará la ejecución de obras en la región. Señaló que Junín sufriría un recorte de más de 16,5% y que los recursos ordinarios pasarían de más de S/250 millones a alrededor de S/70 millones.

“Es un atropello. Más de 156 millones están siendo reducidos y eso atenta contra las obras que están en ejecución”, sostuvo.

Cárdenas calificó la medida como un golpe a los gobiernos regionales y sostuvo que también pone en riesgo el proceso de descentralización.

“Hay un atentado, hay que decirlo con claridad, no solamente al Gobierno Regional de Junín, si no también a las 25 regiones que componen el Perú están reduciendo su presupuesto. Hay más de 2 500 millones que está siendo mochados de todos los gobiernos regionales”, manifestó.

Agregó que no recibió una explicación sobre las razones del recorte y anunció que buscará una reunión con la presidenta de la República y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para pedir que se revise la decisión.

El gobernador mencionó que entre las obras que podrían verse afectadas están el corredor vial de la Av. Ferrocarril, el Hospital de Chilca y proyectos educativos como el colegio Túpac Amaru de Chilca.

Deuda

A pocos meses de dejar el cargo, Cárdenas precisó que mantiene un endeudamiento de más de S/357 millones por colegios y otros proyectos, cuyos pagos, según explicó, comenzarán después de un periodo de gracia.

“Endeudamiento solamente tenemos de los colegios o de los proyectos que hemos pedido de más de 357 millones”, declaró. Señaló que estos compromisos tendrán un periodo de gracia de hasta 10 años y que su gestión ya viene cancelando obligaciones heredadas de anteriores administraciones.

“Seguramente de aquí a tres años todavía van a empezar a ir cobrando poco a poco. Yo recién estoy terminando de pagar lo que Vladimir Cerrón dejó con 150 millones y hemos terminado pagando casi 500 millones”, precisó.