Este viernes 21 de marzo el pleno del Congreso interpelara al Ministro del Interior, Juan José Santivañez, tras la ola de crimen y violencia que enfrenta el país y la falta de resultados que la población denuncia en la lucha contra la seguridad ciudadana.

Frente a este panorama las autoridades locales han opinado sobre su permanencia. Mientras el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, ha solicitado un cambio de ministro, al considerar que la actual gestión no ha logrado controlar la inseguridad.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, adoptó una postura más cautelosa, destacando que dentro de la AMPE existen diversas opiniones.

Opiniones

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, fue enfático en señalar que el actual titular del Interior ha llegado a su “etapa final” y no ha logrado controlar la creciente inseguridad en el país.

En su declaración, Cárdenas lamentó que, a pesar de las medidas tomadas recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad, las acciones se deberían haber implementado desde el inicio de la gestión ministerial.

“Lamento mucho lo que está pasando en el país, tiene que morir uno, tiene que morir otro (…) no me parece. La agenda en el tema de seguridad es urgente, no solo en el trabajo represivo, sino también en el trabajo preventivo, como en el tema educativo”, expresó Cárdenas.

Por otro lado, el presidente del AMPE y alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, se mostró más reservado al respecto, señalando que dentro del AMPE existen posiciones divididas. Mientras que algunos sectores del sur del país apoyan la continuidad del ministro, en el norte se prefieren cambios.

“El AMPE mantendrá su postura institucional respetando la independencia de poderes y la decisión del Ejecutivo, pero instamos a que se decida sobre temas relacionados con los índices de delitos y los logros del ministro”, comentó Cuba. En cuanto a la situación de Huancayo, lamentó el aumento de la incidencia delictiva, especialmente en casos de extorsiones.