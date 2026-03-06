El histórico Estadio Unión Tarma avanza hacia una transformación largamente esperada. Una comisión del Gobierno Regional de Junín, encabezada por el gobernador Zósimo Cárdenas Muje, supervisó los trabajos de instalación de las nuevas torres de iluminación, una obra que supera los 13 millones de soles y que permitirá que el principal recinto deportivo de la ciudad cuente con tecnología de primer nivel.

Durante la inspección, en la que también participaron el consejero regional Luis Morales Nieva y el alcalde de Tarma Walter Jiménez Jiménez, se constató que ya se culminó la fase de estabilización de suelos, paso clave para iniciar el montaje de las estructuras metálicas que sostendrán el sistema de iluminación.

El proyecto contempla la instalación de 192 reflectores de alta potencia y un moderno equipo generador de energía, infraestructura que permitirá que el estadio cumpla con estándares adecuados para competencias profesionales y actividades deportivas nocturnas. Con ello se busca fortalecer el desarrollo del deporte en la provincia y mejorar las condiciones para los deportistas locales.

“Seguimos trabajando para que Tarma tenga infraestructura deportiva moderna y espacios que impulsen el desarrollo de nuestra juventud”, afirmó Cárdenas Muje tras recorrer las instalaciones del estadio, destacando que esta inversión responde a una demanda histórica de la población tarmeña.

La culminación de la obra marcará un antes y un después para el fútbol local. El ADT de Tarma, representante de la ciudad en el fútbol profesional, podrá disputar partidos nocturnos, lo que abre la posibilidad de programar encuentros en horarios estelares durante el torneo.