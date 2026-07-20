Como presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, informó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el reporte actualizado de la emergencia ocasionada por el sismo que afectó la región.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el desastre deja hasta el momento seis personas fallecidas, 32 heridos referidos a establecimientos de salud y 250 familias damnificadas, por lo que el Gobierno Regional impulsa la declaratoria del estado de emergencia para atender la magnitud de los daños.

Urgencia

Como parte de las acciones de respuesta inmediata, el gobernador regional se trasladó hasta el centro poblado de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, una de las zonas más afectadas por el sismo, donde supervisó la atención a los damnificados, verificó los daños ocasionados por el movimiento telúrico y coordinó la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas.

Durante la reunión de coordinación con el Ejecutivo, el gobernador sustentó la solicitud con los registros SINPAD N.° 267265 (Chongos Bajo) y N.° 267264 (Huacrapuquio), donde se evidencia que cerca del 90 % de las viviendas presentan daños severos o han colapsado, situación que hace indispensable la instalación de viviendas temporales, el otorgamiento de bonos para la reconstrucción de viviendas, la atención inmediata a las familias que permanecen aisladas y el resarcimiento de las pérdidas registradas en cultivos y ganado.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, manifestó que se impulsarán las acciones necesarias para concretar la declaratoria del estado de emergencia, permitiendo acelerar la atención.