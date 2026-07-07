El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, permanecerá en la región y no realizará el viaje que tenía previsto a Estados Unidos, indicó que priorizará el cumplimiento de una intensa agenda de trabajo orientada a consolidar el desarrollo de Junín.

Si bien el Consejo Regional autorizó su participación en un encuentro internacional del 7 al 13 de julio, la máxima autoridad regional dijo que decidió quedarse para continuar liderando de manera directa la ejecución, supervisión y entrega de importantes proyectos en beneficio de la población.

La atención prioritaria se centrará en las coordinaciones de alto nivel por la problemática limítrofe entre Junín y Cusco, las gestiones ante el Gobierno Nacional para asegurar el financiamiento de la Nueva Carretera Central y las reuniones de coordinación con diversos sectores del Poder Ejecutivo para impulsar inversiones públicas estratégicas para la región.

Durante las próximas semanas, el gobernador encabezará la entrega de obras estratégicas, entre ellas el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Chupuro; la nueva infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 416 de Sapallanga; la I.E. N° 1036 de Pichanaqui; la I.E. San Fernando, en el distrito de Perené; además del mejoramiento de las condiciones de salubridad del río Chilca, II etapa.

Asimismo, continuará con las supervisiones permanentes de las principales obras de infraestructura que ejecuta el Gore Junín.