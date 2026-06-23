El Consejo Regional de Junín aprobó por mayoría, con 9 votos a favor, el viaje del gobernador regional Zósimo Cárdenas a la ciudad de Miami (Estados Unidos), programado del 7 al 13 de julio. Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos debido a que la promoción turística planteada como objetivo incluiría atractivos que aún no están operativos o se encuentran inconclusos.

El viaje a la paradisíaca ciudad de Miami se dará en el marco del ‘Encuentro cultural internacional de las Américas 2026’ desarrollado por la organización internacional Corazones Felices.Como lo plantea la misma organización el objetivo de la actividad será lazos de amistad, educación, cultura y turismo; es en este último extremo en el que el sustento técnico no respondería a los reales intereses de la región.

Según el informe técnico desarrollado por la propia Dirección Regional de Turismo se buscará la promoción internacional de atractivos turísticos como el Nevado Huaytapallana que permanece cerrado por ordenanza regional o El Santuario histórico de Chacamarca proyecto que está inconcluso a la fecha evidenciando que este viaje se busca justificar con un informe improvisado, según los consejeros de oposición.

Asimismo, el documento técnico incluye la promoción de la Selva Central, el valle del Mantaro, la Laguna de Paca, el Convento de Santa Rosa de Ocopa, además de comunidades nativas Asháninkas y Nomatsiguengas, y el producto de aviturismo en Satipo como oferta turística para el mercado norteamericano, pese a que las vías de acceso a las mismas estan en pésimo estado.

Otro de los puntos cuestionados es la falta de precisión sobre el presupuesto del viaje, ya que la opinión legal no determina si los gastos serán asumidos por el Gobierno Regional o por el propio gobernador. Además, no se ha especificado el número exacto de funcionarios que integrarán la comitiva, aunque el Consejo recomendó que esta sea reducida a dos personas.

También se observó que no se ha definido con claridad quién asumirá la encargatura del Gobierno Regional durante la ausencia del gobernador.