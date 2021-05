El gobernador Fernando Orihuela ofreció una conferencia de prensa acompañado del gerente de Infraestructura y el procurador regional. El motivo fue un reportaje de Cuarto Poder donde señalan que su gestión mantiene paralizadas la construcción de hospitales e instituciones. La respuesta de Orihuela se orientó a responsabilizar a la ex gestión de Junín Sostenible de ello.

El gerente de Infraestructura Luis Ruiz dio a conocer que en el caso de hospital El Carmen se resolvió el contrato con la empresa debido a que existían pagos indebidos. La ex gestión pagó 87 millones al consorcio El Carmen II; sin embargo, ésta ejecutó solo 46 millones de este dinero, existiendo un desbalance de 77 millones. Ello generó que el gobernador entrante y su equipo anularan el contrato con esta empresa.

Lo mismo ocurrió con el hospital de Pichanaqui. Se comprobó un pago excesivo al consorcio Selva Central por S/ 22 millones 238 mil 093.25. El avance físico de la obra según constatación física es de sólo 26.07%, que difiere mucho del 47.52% de las valorizaciones de la gestión 2014-2018. Para el gobernador Fernando Orihuela “se pagaron valorizaciones fantasmas hasta por 100 millones de soles en la gestión anterior” y ahora ellos intentan resolver estos problemas.

El procurador, Wilmer Maldonado, señaló que en el caso del hospital El Carmen ya existe una carpeta fiscal en el Ministerio Público donde se investiga al ex gerente de Liquidación, Oswaldo Johan Zavaleta y a Víctor Miguel Postigo, residente de obra, por colusión.

“Si hospitales estaban con problemas, por qué siguieron pagando”

El enfrentamiento político está desatado. El gobernador Fernando Orihuela acusó a la ex gestión de Ángel Unchupaico de entregar más de 100 millones de soles por el hospital El Carmen y el de Pichanaqui de manera ilegal. El ex gerente regional, Javier Yauri, encargado en ese momento de la administración, salió a responder: “Si es que el hospital El Carmen estaba con problemas, ¿por qué siguieron entregando valorizaciones todo el 2019? Y lo mismo en Pichanaqui. ¿Por qué si dicen que nosotros lo dejamos con problemas ellos siguieron pagando a las empresas? Eso revela la falsedad y desesperación de esta gestión”, dijo el ex gerente.

Para corroborar las declaraciones de Yauri acudimos a la página del Ministerio de Economía y Finanzas y, en efecto, durante el primer año de gestión de Perú Libre, se pagó más de 8 millones en El Carmen y más de 11 millones en Pichanaqui. “Lo que pasa es que la mezquindad y poca visión tanto de Cerrón como Orihuela hicieron que sacaran a las empresas que venían ejecutando sin mayor justificación”, finalizó.