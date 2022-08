“Lo necesitábamos (el triunfo) tanto para la tabla como para ponernos anímicamente bien”, señaló Luis Benites el goleador del momento tras la goleada al UTC (4 a 0) en la que contribuyó con dos tantos.

“En lo personal me siento muy feliz pero no le voy a quitar mérito a mis compañeros ya que con ellos he construido todas las jugadas para que se vayan concretando goles”, señaló humildemente.

A su turno Charles Monsalvo quién cerró con broche de oro el marcador, tuvo palabras de halago para la dirección de Miflin Bermúdez.

“Hicimos lo que el profe nos pidió todo el equipo dio lo mejor de sí (...) contento porque es de las personas que más me habló este semestre y gracias a Dios porque a él le tocó dirigir y a mi me tocó entrar”

Por su parte el técnico del Sport Huancayo se refirió a los cambios que realizó. “Inclinamos la balanza a favor nuestro. Pudimos hacer un gran segundo tiempo y por ello conseguimos un gran resultado”, dijo.

El juego de la victoria

Sport Huancayo empezó con mejor vocación ofensiva y dominó el partido con mejor tenencia del balón y casi llega el gol al minuto cuando ambos equipos recién se acomodaban, Hugo Ángeles desperdició una clara ocasión de gol.

A los 39´ Marcos Lliuya con un remate de media distancia casi sorprende al golero Salomón Libman, terminado el primer periodo 0 a 0.

En la segunda mitad ingresan Luis Benites por Diego Manicero y Charles Monsalvo por Ronal Huaccha cambios precisos que le dio resultado a Miflin Bermúdez ya que fueron los protagonistas directos del triunfo por las asistencias y goles.

A los 49´ un centro del goleador del torneo Luis Benites aprovecha muy bien Víctor Balta e inaugura el marcador de cabeza. A los 52´ Luis Benites anota el segundo y a los 69´el mismo de un zurdazo anota el tercero de la tarde.

Ya en el último tramo del partido Charles Monsalvo sella la goleada de 4 a 0 y retorna la confianza de la afición huancaína. Con este triunfo Sport Huancayo sumó 48 puntos y se ubica en el tercer lugar del acumulado.