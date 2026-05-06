Un operativo conjunto en el distrito de Suitucancha, provincia de Yauli, permitió intervenir actividades de minería ilegal dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y su zona de amortiguamiento.

La acción fue liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Junín, a cargo del fiscal provincial Walter José Augusto Ramírez Símbala. También contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, representada por su directora, Diana Conde, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

En el lugar, las autoridades detectaron bocaminas, campamentos improvisados y zonas de extracción donde se utilizaba maquinaria sin autorización. Entre lo hallado figuran perforadoras eléctricas, compresoras, explosivos artesanales y 192 sacos con material polimetálico, lo que evidencia una operación clandestina en plena área protegida.

Al verificarse que estas actividades no contaban con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se dispuso la destrucción inmediata de los equipos, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100. La intervención estuvo a cargo del fiscal Walter Ramírez Símbala, con apoyo de la Policía, la Dirección Regional de Energía y Minas y el Sernanp.

Las autoridades reafirmaron que continuarán los operativos para frenar la minería ilegal en la región y proteger los ecosistemas vulnerables, ante el impacto ambiental que estas prácticas generan.