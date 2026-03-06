La crisis por el desabastecimiento de combustible y el incremento de sus precios no solo afecta a los transportistas; los hogares huancaínos también experimentan los estragos. El balón de gas registra un alza notable, de entre 4 y 5 soles según la empresa envasadora.

“Informamos que, a partir de la fecha, el precio del balón de 10 kg se incrementa en 4 soles. Dicho aumento obedece a factores como el incremento de nuestro proveedor Pluspetrol, la variación del precio del dólar y costos elevados por el desabastecimiento”, se lee en el comunicado que la empresa Exacto Gas envió a sus distribuidores autorizados.

Multigas, ubicada en la Av. 9 de Diciembre en el distrito de Chilca, confirmó un incremento de cuatro soles en el precio del balón de gas de 10 kg, elevando el costo de 44 a 48 soles desde este 5 de marzo.

Susana Rodríguez, administradora de Multigas, informó que el abastecimiento se ha reducido al 50% de la capacidad habitual.

“Si solicitamos 100 balones, solo nos envían 50; esta restricción es progresiva mientras se normaliza la situación del GNV allá en el Cusco”, precisó Rodríguez.

A pesar del aumento, la demanda se ha disparado debido al temor de los consumidores por una posible escasez total.

“Más sube el gas, más compra la gente por miedo a que desaparezca; piensan que ya no va a haber gas y adquieren balones de reserva incluso si el precio sube cinco o diez soles más”, añadió la representante.

Trasporte también afectado

El transporte es otro sector perjudicado duramente; los principales grifos de la ciudad reportan incrementos de entre 0.50 céntimos y 1.50 soles. Esto afecta a todos los combustibles.

En el grifo Primax de la Av. 13 de Noviembre, el GLP se vende a 6.20 por galón, la gasolina regular a 15.95 y la premium a 17.99. En el Petroperú “Virgen de Cocharcas” de la Av. Huancavelica, el GLP se oferta a 5.66, la gasolina regular a 14.10 y la premium a 16.30.

Los transportistas alzaron su voz de protesta ante lo que consideran un incremento injustificado en el precio de los combustibles.

“Yo trabajo en un minibús. Reclamé al grifo en la mañana y me dicen que el precio va a subir todavía unos dos soles más, lo cual es un montón. Nosotros trabajamos con un consumo de 10 a 15 galones diarios”, denunció un transportista”, denunció un transportista.

Se agotó el GNV

Lo que sí se agotó y no tiene abastecimiento hasta nuevo aviso es el gas natural vehicular (GNV). En el grifo Gaspeco, uno de los dos autorizados para vender este combustible, el GNV se acabó el miércoles por la tarde.

“El distribuidor nos ha dicho que hasta el 14 no va a haber abastecimiento, pero creemos que se va a extender un poco más”, informó la administradora Yomira Gutarra.

¿Por qué sube el GLP?

Pluspetrol, principal productora del combustible, informó que la producción de GLP en la planta de Pisco (Ica) está interrumpida tras la deflagración, el pasado 1 de marzo, en los ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

A pedido de TGP, se procedió al cierre de válvulas y la suspensión total del transporte de líquidos de gas natural para permitir las reparaciones.

Esta paralización impide que la materia prima llegue a la planta de fraccionamiento, deteniendo la fabricación de derivados. La contingencia golpea directamente a miles de transportistas y más de 8 millones de hogares que dependen del gas envasado.