Un operativo conjunto entre la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y el grupo especial “Los Sinchis” de Mazamari, acabó con la incautación de más de 638 kilos de clorhidrato de cocaína, además de la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal y un fallecido.

La intervención se realizó el pasado miércoles 11 de marzo, alrededor de las 20:00 horas, en el sector de la comunidad nativa Nueva Jerusalén de Miniario, distrito de Pangoa en Satipo. La operación fue dirigida por el fiscal provincial antidrogas Zenón Javier Vásquez Atoche, tras un trabajo de inteligencia que permitió detectar el traslado de la droga.

De acuerdo con la investigación preliminar, los presuntos narcotraficantes se desplazaban en una camioneta proveniente de Atalaya y eran guiados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Estos cumplían el papel de “liebres” para alertar sobre posibles controles policiales.

Al percatarse de la presencia de los agentes, intentaron darse a la fuga y realizaron disparos con armamento de largo alcance, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Como resultado del operativo se logró la detención de Denilson Jhunior Hinostroza Martínez (22) y Jhoel Laura Velarde (26), quienes presuntamente cumplían funciones de vigilancia durante el traslado del estupefaciente.

Asimismo, durante el enfrentamiento falleció uno de los integrantes de la organización delictiva, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

En el lugar se incautaron 638.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en paquetes tipo ladrillo de color amarillo, además de una camioneta, una motocicleta, teléfonos celulares, municiones y una cacerina para fusil AKM.

El fiscal provincial Zenón Javier Vásquez Atoche informó que se vienen realizando las diligencias urgentes e inaplazables para determinar la responsabilidad de los detenidos en el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y establecer la posible participación de otros integrantes de la organización criminal.