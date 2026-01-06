Luego que los trabajadores protestaron enérgicamente, por la paralización de la obra del hospital El Carmen en la avenida Callmel del Solar, ayer el Gobierno Regional de Junín, se sinceró e informó que ya inició el proceso de resolución del contrato de ejecución de obra, debido a causales técnicas y legales.

Aunque esto genera más incertidumbre, anunciaron que hoy tomarían acciones legales.

En medio de la intensa lluvia, los trabajadores que ejecutan la obra del hospital El Carmen, protestaron nuevamente porque la empresa china a cargo del proyecto no les permite ingresar a laborar.

Para hacerse sentir, ayer quemaron llantas, se encadenaron y golpeaban las ollas vacías, como símbolo que sus familias no tienen que comer. Hay que recordar que ya pasaron tres gestiones regionales y más de 300 millones de soles invertidos y la obra no se entrega.

“Esta obra se supone que este año culmina, pero ahora está paralizada. Queremos que el Gobierno Regional de Junín, no rescinda el contrato con la empresa, porque 200 trabajadores son los perjudicados, sus familias no tienen para el sustento para vivir, queremos solución señor gobernador”, dijo el dirigente de construcción civil, Ulises Huamán Ramos.

A su turno, la presidenta del Cuerpo Médico del hospital El Carmen, Lucinda Ávila, manifestó que ya vamos más de 14 años esperando y no concluye el llamado nuevo hospital. Recordó que en octubre del 2025, ingresó junto a un congresista a verificar el avance real y vio que solo la torre uno de servicios administrativos tenía puertas y ventanas, pero en la torre del área asistencial solo se veían pisos y fierros. Ante ello consideró que es incierto que la obra se vaya a culminar.

Además, recordó que la Contraloría hizo informes de los atrasos del cumplimiento de pagos y cuando piden cuenta tanto la empresa como el Gore Junín se tiran la piedra y no hay una información real de lo que pasaron con la ansiada obra.

