Una tarea de reforestación casi termina en tragedia, cuando dos grupos discutieron y una airada mujer, provista de un cuchillo atacó a una madre de familia. Yerika Pucho C. (36), resultó con varios cortes y fue evacuada a una clínica por sus vecinos. En tanto, la presunta agresora Victoria Meza T., fue intervenida y llevada a la comisaría de El Tambo.

Según la denuncia, el hecho ocurrió a las 12:00 horas del miércoles en el sector de Agua de las Vírgenes, ex botadero de residuos sólidos. Molestos los vecinos que integran la plataforma pasivo ambiental de Agua de las Vírgenes hicieron un plantón en el frontis de la comisaría de El Tambo, pidiendo castigo para la acusada de agresión.

“Estábamos reforestando en la plataforma ambiental, cuando aparecieron unas diez personas para atacarnos. Esas personas pretenden invadir los terrenos”, dijeron los moradores preocupados. Asimismo pidieron la intervención de las autoridades para evitar más enfrentamientos y posibles invasiones.

Yerika resultó con cortes en la oreja, cuello y otras partes. Testigos captaron en un video la violenta agresión, como evidencia.

Cabe mencionar que en los últimos cinco días, policías detuvieron a 498 personas por cometer delitos (hurtos, robos, receptación, lesiones, violencia familiar, requisitoriados, peligro común, abuso sexual y otros).

Primero fueron detenidas 105 personas, el lunes 88, martes 98, miércoles 107 y el jueves 100 intervenidos por cometer delitos o infracciones. Todos puestos a disposición de las autoridades.