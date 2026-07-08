A poco de iniciar el Torneo Clausura y tras los malos resultados obtendios en el Apertura, el Rojo Matador sigue moviendo sus fichas y como nuevo fichaje llegó el paraguayo Juan José Giménez (23), procedente de Rubio Ñu. Giménez vistió recientemente la camiseta de la selección paraguaya Sub-20.

El atacante, de perfil zurdo y habituado a jugar por la banda derecha, aterriza en Huancayo para darle más vértigo, desequilibrio y profundidad al frente de ataque.

“Soy extremo derecho, me han hablado muy bien de este club, me va a costar un poco (el juego de altura) pero vamos a ir ajustando esas cosas, (el equipo) me han recibido muy bien ”, señaló de manera escueta. “Este club merece estar arriba y vengo para ayudar a eso y voy a dar lo mejor de mí”, agregó el guaraní que tiene como reto acoplarse al juego de equipo lo más pronto posible.

Confianza

“JJ” Giménez ya trabaja con el plantel en el complejo de Colpa Huayucachi bajo las órdenes de Richard Pellejero, quien destacó la juventus y el dinamismo del jugador. El DT del Sport Huancayo se mostró confiado por el rendimiento del joven jugador.

“Tiene transición rápida, juego dinámico, nos va a dar una mano muy importante. Un factor importante será la adaptación por el tema de la altura, es difícil dar un panorama de cuándo estará apto, pero a medida que vayan pasando los días y cuando esté apto irá”, indicó Pellejero.

Lo que sigue

Sport Huancayo acelera su preparación para los duelos siguientes. El sábado 11 de julio enfrentará a Los Chankas en los octavos de final de la Copa Caliente. Y en el inicio del Clausura el domingo 19 juega en calidad de visita contra Alianza Lima, un rival duro de roer ya que terminó como líder del Apertura con 40 puntos. seguido de Los Chankas con 34 puntos. Sport Huancayo quedó rezagado en el puesto 16.