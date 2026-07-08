Durante un operativo ejecutado por los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Huamachuco, detuvieron a dos personas que viajaban en una camioneta llevando 300 cartuchos de dinamita.

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Se trata de los hermanos Rober Vereau Lajaruna (48), y Resalí Vereau Lajaruna (46). Ambos se movilizaban en una camioneta de placa D8J-888, por la carretera que conecta Chamis Alto con el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión.

Al realizar el registro vehicular se encontró 300 cartuchos de dinamita con sus respectivos fulminantes y seis rollos de mecha de seguridad RIOCAP SF 2,1 M. Los hermanos no pudieron demostrar la legalidad de la adquisición de los explosivos.

Los intervenidos y toda la evidencia fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las diligencias de ley. No se descarta que estén presuntamente vinculados a la minería ilegal.