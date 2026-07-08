Tras un exitoso trabajo de inteligencia los agentes de la comisaría de Cartavio lograron capturar a un presunto integrante de la banda delincuencial “Los Patecos de Cartavio”.

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Se trata de Jhony Castillo De La Cruz (53), “Jipi”, quien fue arrestado la noche del último martes, cuando se desplazaba por las calles del asentamiento humano Leoncio Prado, en el distrito Cartavio, provincia Ascope.

Al realizarle el registro personal al detenido se le encontró dos pacos con marihuana. Sin embargo, cuando se incursionó en su vivienda se incautó seis artefactos explosivos, 21 ketes con pasta básica de cocaína (PBC), tres stickers extorsivos, dos equipos celulares, chips, dinero en efectivo y utensilios utilizados para la manipulación y empaquetado de droga.

Según versión de la Policía, “Jipi” también estaría vinculado a delitos de extorsión y tráfico ilícito de drogas.

El detenido y especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público.