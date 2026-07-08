Los días de angustia y desesperación acabaron para los familiares y amigos de Segundo Rodríguez Horna (71), un adulto mayor que sufre una discapacidad visual y que durante 48 horas permaneció desaparecido. El anciano fue hallado con vida en medio de una chacra de caña de azúcar en el centro poblado Chicamita, distrito de Chicama, provincia de Ascope.

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PLAN DE RESCATE

De acuerdo a la denuncia que se interpuso en la comisaría de Casa Grande, el adulto mayor salió de su vivienda y tras caminar sin rumbo exacto se perdió. Sus familiares lo buscaron por distintos lugares, pero no lo encontraban.

Fue por ello que se solicitó el apoyo de personal de seguridad ciudadana de las comunas de Chicama y Casa Grande. A la labor de búsqueda se sumaron vecinos, ya que Segundo Rodríguez padece de una discapacidad visual lo que significaba que cada minuto que pasaba su integridad física estaba en riesgo.

Afortunadamene con el uso de drones, el anciano fue encontrado en medio de una chacra de cañas de azúcar en el centro poblado Chicamita.

El adulto mayor evidenciaba signos de deshidratación y de inmediato fue evacuado al centro de salud de la zona. Los médicos lograron estabilizarlo y se supo que Segundo Rodríguez ya se encuentra estable.

El alcalde de Chicama, Edilberto Bada Castillo, expresó su reconocimiento y agradecimiento al personal de serenazgo de su comuna y también de Casa Grande, pues articularon esfuerzos para un bien común.

Este exitoso rescate demuestra la importancia de la coordinación entre gobiernos locales, el compromiso del personal de seguridad ciudadana y el respaldo de los vecinos, quienes hicieron posible encontrar con vida a don Segundo Rodríguez.