La delincuencia continúa ensañándose con las instituciones educativas más vulnerables de la provincia de Pisco. Por séptima vez en lo que va del año, delincuentes ingresaron a la I. E. de nivel inicial N° 194 “Divino Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en la calle Manuel Pardo, en el sector de Pisco Playa Norte, llevándose equipos y materiales indispensables para la educación de decenas de menores de edad.

Los reiterados hechos de robo han generado profunda indignación entre docentes y padres de familia, quienes denuncian el abandono en el que se encuentra el plantel pese a las constantes denuncias realizadas.

Robo de equipos

Según información preliminar, entre los objetos robados figuran 10 computadoras portátiles, televisores y otros equipos utilizados diariamente por los menores durante sus actividades académicas.

La directora de la institución, Viviana Castillo, manifestó sentirse muy mortificada, con temor e indignación por la falta de apoyo que, según señaló, viene recibiendo la institución frente a los continuos hechos delictivos. Indicó que la comunidad educativa vive en permanente incertidumbre, pues cada nuevo robo afecta directamente el proceso de enseñanza y perjudica a los niños, quienes son los más afectados por esta situación.

La comunidad educativa cuestionó que, pese a tratarse del séptimo robo registrado en lo que va del año, no se hayan implementado medidas efectivas para proteger el colegio. Padres de familia y directivos expresaron su malestar por la falta de acciones concretas de la Policía Nacional, institución encargadas de la seguridad ciudadana, a quienes exhortan asumir un compromiso real para resguardar los centros educativos y evitar que estos continúen siendo blanco de la delincuencia.

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