Indignación y cansancio expresaron la mañana de ayer los padres y madres de familia de la I. E. I. Nº 194 “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en la calle Manuel Pardo (Leticia), en Pisco Playa. Los apoderados realizaron una protesta frente al plantel exigiendo mayor seguridad tras los constantes robos que, según denuncian, vienen afectando al centro educativo donde estudian sus hijos.

Hechos delictivos

De acuerdo con la comunidad educativa, ya son tres veces que vienen ocurriendo estos hechos delictivos donde delincuentes rompieron las rejas de la cocina y sustrajeron una laptop, un parlante y dinero reunido con esfuerzo para las actividades escolares. Estos hurtos, afirman, no solo representan pérdidas materiales sino también un duro golpe a los sueños y proyectos destinados al bienestar de los estudiantes más pequeños.

Los padres y docentes recordaron que la escuela es el segundo hogar de los niños y que debería ser un espacio seguro y alegre. Sin embargo, denunciaron que hasta ahora no cuentan con apoyo efectivo ni de la Policía ni de la Municipalidad Provincial de Pisco ni de la UGEL local, pese a las reiteradas solicitudes de intervención. “Cada robo es un golpe a la tranquilidad y a la motivación de nuestros pequeños”, expresaron en un pronunciamiento conjunto, mientras mostraban carteles solicitando presencia de las autoridades.

