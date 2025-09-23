La tranquilidad de la comunidad educativa en Pisco Playa se vio alterada esta semana tras un robo perpetrado en las instalaciones de la Institución Educativa Inicial N.º 194 “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en la calle Manuel Pardo (Leticia), en la provincia de Pisco.

Delito en la zona

Según denunciaron las docentes y personal del centro educativo, los delincuentes violentaron las rejas de la cocina para ingresar durante la noche. Una vez dentro, rompieron lunas y forzaron puertas, causando destrozos en el aula principal.

Los objetos robados incluyen una laptop, un parlante de sonido y una suma de dinero recaudado por la institución para fines escolares.

La escena fue descubierta en horas de la mañana por el personal del colegio, que encontró los ambientes desordenados y varios vidrios rotos en el interior.

Este hecho ha generado indignación y preocupación entre padres de familia y docentes, quienes piden a las autoridades reforzar la vigilancia policial en la zona, especialmente durante las noches, debido a la creciente ola de robos en instituciones educativas de la región.

VIDEO RECOMENDADO