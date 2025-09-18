La Institución Educativa Divino Niño Jesús, en el distrito de Pueblo Nuevo, sigue siendo blanco de la delincuencia. Sujetos de malvivir habrían utilizado un ambiente que no está habitado como refugio para planear la fechoría, descansar y hasta consumir sustancias alucinógenas. No se descarta que se trate de la misma banda que en reiteradas ocasiones atacó el local escolar aprovechando la carencia de personal de vigilancia.

Múltiples robos

En agosto último, los facinerosos llegaron de madrugada a la escuela, vulneraron la precariedad de la infraestructura del nivel secundaria para recorrer todos los ambientes en búsqueda de especies de valor. Cuando lograron su objetivo se retiraron, dejando la puerta abierta. Esa ya era la segunda vez que el plantel era atacado por ladrones, que afectan la tranquilidad educativa.

Los rufianes pese a que la institución no cuenta con mayores recursos materiales retornaron por tercera vez para seguir causando más daño a la comunidad educativa del asentamiento humano El Salvador. Y es que el colegio por la precariedad de su cerco perimétrico e infraestructura se ha convertido en blanco fácil para las personas de malvivir, que no se descarta radican en el mismo distrito.

Estos malandros habrían empleado un predio deshabitado para aguardar hasta que los vecinos descansen y al no tener obstáculos ingresar al colegio. En el ambiente se encontró algunos cojines empleados como cama, asimismo -en el piso- envoltorios de papel periódico que contenían pasta básica de cocaína que fue consumida por los integrantes de la banda, quienes están en proceso de identificación.

También se descubrió una bolsa de rafia usada para cargar las especies robadas, varias llaves térmicas, utensilios diversos, un monitor entre otros objetos. Al parecer, en este lugar los ladrones no solo organizaban sus fechorías, sino que, además mantenían ocultos los bienes para después venderlos. Se presume que estos serían los culpables del robo de parlantes, sillas, ventilador y puertas ocurrido en la víspera en este sector.

