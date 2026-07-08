Considerada una de las voces más importantes de la música latinoamericana, Myriam Hernández regresa al Perú con su renovada gira internacional ‘Tauro World Tour 2026 / + y más...’, un espectáculo de gran formato que ha conquistado escenarios de América Latina y Europa.

La artista chilena volverá a reencontrarse con el público peruano este viernes 6 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una velada que promete reunir sus grandes éxitos junto con una propuesta escénica especialmente concebida para esta nueva etapa de su carrera.

Con más de tres décadas de exitosa trayectoria, múltiples reconocimientos y un repertorio que ha marcado a varias generaciones, Myriam Hernández ofrecerá un recorrido por los himnos que la convirtieron en una de las artistas más queridas de la música en español, entre ellos El hombre que yo amo, Huele a peligro, La fuerza del amor y Se me fue. El concierto también incluirá nuevas interpretaciones que reflejan esta renovada etapa artística. La propia cantante ha definido su nueva gira internacional como “una propuesta fuerte, emocional y moderna”, concebida para reencontrarse con su público de siempre y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas generaciones.

“Tauro es el símbolo de la perseverancia, y también una forma de agradecer el cariño que he recibido durante tantos años. Este tour representa una nueva etapa en mi carrera”, declaró en su momento la artista, quien también fue presentadora del Festival de Viña del Mar en varias oportunidades.

Este regreso a Lima también representa un nuevo encuentro con un público que ha acompañado cada etapa de su trayectoria y que convirtió sus presentaciones del 2025 en un rotundo éxito. En esta oportunidad, la artista promete un concierto cargado de emociones, una producción renovada y un recorrido por las canciones que han sido parte de la banda sonora de millones de personas durante más de tres décadas.

La gira no solo celebra el legado musical de Myriam Hernández, sino que reafirma su vigencia en la escena actual, con un espectáculo que combina emoción, tecnología y la fuerza interpretativa que ha definido su carrera, en donde el disco ‘+ y más...’ tiene un espacio muy importante. Es importante destacar que la venta de entradas comienza este viernes 10 de julio por Teleticket .