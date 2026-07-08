Magaly Medina vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Jefferson Farfán difundiera, el último 6 de julio, un video en su canal de YouTube con supuestas pruebas sobre el servicio comunitario que realizó la conductora. Según el exfutbolista, el material evidenciaría que la ‘Urraca’ habría cumplido solo seis minutos de labor y no las 76 horas que figuran en un documento emitido por el INPE, el cual cuenta con firma y sello oficial.

Luego de la difusión del material, distintas figuras del espectáculo reaccionaron al video compartido por Farfán y expresaron su respaldo al exfutbolista. Entre ellos estuvieron Said Palao y Alejandra Baigorria, quienes se pronunciaron sobre el caso. A esta ola de cuestionamientos se sumó Angie Jibaja, quien felicitó la iniciativa de Farfán y anunció que próximamente evaluaría tomar acciones contra la conductora.

En su podcast ‘Nadie Sabe’, la modelo cuestionó la postura de Magaly Medina, luego de que la conductora compartiera un video para demostrar que sí viene cumpliendo con el servicio comunitario ordenado por el Poder Judicial.

“ A mí me da pena y me da risa a la misma vez que ella diga con bastante autoridad: ‘Oye, pero para poder hacer eso, tienes que ser periodista’. Ella nunca fue periodista en muchos temas de los que yo he vivido con ella ”, expresó Jibaja durante la emisión de su programa del martes 7 de julio.

De acuerdo con la popular ‘Chinita’, Medina habría cometido errores en reiteradas ocasiones al referirse a ella. Por ello, la modelo respaldó la decisión de la ‘Foquita’ de exponer el caso públicamente y aseguró que también recurrirá a pruebas para sustentar sus cuestionamientos.

“ Una cosa es que me saque en unos ampays por ahí, pero en muchos otros temas ella ha patinado horrible, así que no, en realidad no tengo mucho qué decir porque yo también a las pruebas me voy a remitir ”, manifestó.

Luego, Angie afirmó que tomará acciones legales contra la ‘Urraca’: “ Y en algún momento, yo también tengo unas demandas que hacerle a Magaly. No lo he hecho hasta ahorita, pero porque no he tenido ni el tiempo ni la fuerza emocional como para irme contra ella, pero tengo tantas pruebas también. Así que hubieras practicado tu periodismo, sobre todo con temas tan delicados como los que hiciste conmigo. En fin, de verdad está bien lo que le está haciendo Farfán. Bien hecho ”, concluyó.