Magaly Medina se pronunció luego del polémico informe difundido por Jefferson Farfán la noche del último lunes, en el que mostró imágenes que, según sostuvo, evidenciarían que la conductora no habría cumplido con las horas consignadas de su servicio comunitario.

Todo ocurrió cuando María Pía Copello, durante la emisión en vivo de su programa ‘Sin más que decir’, decidió comunicarse con su amiga cercana para consultarle sobre la polémica generada.

En su intervención, Magaly Medina afirmó que las pruebas expuestas por Jefferson Farfán ya habían sido revisadas por un juez, quien, según señaló, las habría desestimado.

“ Realmente yo no tengo que responderle a él, le tengo que responder a un juez, pero lo que él no cuenta es que él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadminsible, le dijo ‘esto no pasa’ y él en su berriche porque está acostumbrado que los jueces le hagan caso, en su berrinche, como no se lo han aceptado, él lo hace público ”, sostuvo la ‘Urraca’.

Por otro lado, Medina descalificó el trabajo de investigación de Farfán y aseguró que estuvo a cargo de “novatos” sin experiencia en este tipo de procesos.

“ Él ya lo llevó por el lado judicial y le dijeron ‘no señor, así no se hace esto, es inadmisible’. Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no en etapa de presentación de pruebas, además le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo. Tiene que decir cómo adquirió sus pruebas, así es, así nos tratan a nosotros cuando vamos al Poder Judicial ”, agregó.

Además, la ‘Urraca’ aseguró desconocer el origen de la animadversión en su contra: “Yo desconozco, no puedo explicar por qué las personas odian a otras, es un sentimiento que jamás ha cabido en mi corazón”.