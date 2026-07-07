Magaly Medina se pronunció tras las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria en ‘Día D’, donde la empresaria aseguró que sabía que Said Palao tendría una despedida de solteros con presencia de mujeres a bordo de un yate en Argentina.

“ Ella se agarra con este programa porque fuimos los que sacamos este video. Ella hubiera preferido que jamás hubiéramos investigado y no hubiéramos ido a Argentina a grabar esto porque le malogramos su cuento de hadas, su familia ideal, al que ella considera el hombre perfecto ”, indicó la ‘Urraca’.

Posteriormente, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se dirigió a Baigorria y aseguró que, al momento de realizar el ampay a Said Palao, recibió información clave de una fuente.

“ Ay Alejandra, ¿tú crees que nosotros para hacer ese reportaje lo improvisamos? Tuvimos información privilegiada ciertamente y la fuente no se dice jamás. Los periodistas nunca decimos nuestra fuente y no voy a dar más rastros por defender mi reportaje ni la veracidad de las imágenes “, sostuvo.

La conductora también expresó sus dudas sobre la versión de Baigorria, al considerar poco probable que supiera de la presencia de Said Palao en un yate con mujeres en Argentina. Además, criticó la actitud que tuvo tras conocer el contenido del ampay.

“ Pero sí tuvimos acceso a información privilegiada y creo que tú no sabías nada, solo sabías que se iba con un grupo de amigos, pero no sabías cómo lo planificaron. Esas mujeres eran contratadas. Si tú dices que le diste permiso, ¿por qué poner una pausa en tu matrimonio y salir llorando diciendo que no sabes qué hacer? “, expresó.