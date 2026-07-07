Jefferson Farfán publicó en su canal de YouTube un reportaje de 22 minutos en el que plantea una serie de cuestionamientos sobre el trabajo comunitario que Magaly Medina debía cumplir tras un proceso judicial. La diferencia entre los horarios consignados en los documentos y los tiempos registrados en imágenes de vigilancia se convirtió en el nuevo punto de controversia entre ambos.

El informe difundido por Farfán centra parte de sus cuestionamientos en la permanencia de Magaly Medina en la parroquia de Surco. Según el reportaje, las imágenes recopiladas por su equipo revelarían diferencias entre el tiempo registrado en el lugar y el consignado en la documentación.

El reportaje precisa que el análisis comprendió seis de las ocho fechas consignadas en la documentación presentada por la conductora. En las imágenes mostradas, la presencia de la camioneta de Medina solo aparece registrada el miércoles 8 de abril.

La cronología expuesta en el informe indica que el vehículo ingresó al recinto religioso a las 9:06 a.m. y permaneció allí hasta las 9:10 a.m., momento en que se retiró.

Con base en estas imágenes, el equipo de investigación concluyó que la permanencia en el lugar habría sido de unos seis minutos. Además, indicó que no encontró registros de la presencia posterior de la conductora en las demás fechas revisadas.

Otro de los puntos analizados en el informe está relacionado con los horarios consignados en la documentación presentada. Según el reportaje, uno de los registros señala que una jornada de trabajo comunitario habría iniciado a las 8:30 a.m. y culminado a las 6:00 p.m.

No obstante, el equipo de Farfán cuestiona que la jornada figure iniciada a las 8:30 a.m., ya que sostiene que la parroquia habría abierto sus puertas recién a las 9:00 a.m. Por ello, plantea que existiría una aparente discrepancia que debe ser esclarecida.

Asimismo, el material audiovisual presenta imágenes de personas realizando trabajos comunitarios en el recinto religioso. El reportaje señala que, mientras dichas labores eran ejecutadas, no se aprecia a Magaly Medina desarrollando actividades de ese tipo.

Al cierre del informe, el equipo de Jefferson Farfán explica la finalidad del material difundido. En la narración en off se escucha: “ La justicia es igual para todos. Querías pruebas, aquí las tienes. Que el público se entere de la verdad ”.

El informe difundido por Farfán también cuestiona si los documentos presentados previamente por la conductora serían suficientes para acreditar el cumplimiento de las labores comunitarias. Sin embargo, el reportaje no establece una conclusión judicial sobre la validez de dichos registros.

El nuevo enfrentamiento ocurre después de que Medina se pronunciara sobre las acusaciones del exfutbolista. La conductora aseguró entonces que no había pruebas que respaldaran los cuestionamientos y advirtió que podría recurrir a acciones legales si no se presentaban evidencias.

Por su parte, la conductora rechazó las acusaciones del exfutbolista, calificándolas como “una bazofia”, y reafirmó que realizó el trabajo comunitario ordenado, respaldándose en la documentación presentada previamente.

Uno de los principales puntos de debate en esta controversia es el documento que la periodista presentó semanas atrás y que, de acuerdo con su versión, fue validado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la parroquia donde cumplió la labor comunitaria.

En el registro aparecen la firma y huella digital de Medina, junto con la indicación de que realizó 76 horas de trabajo comunitario en ocho jornadas. Este documento, presentado por la conductora como sustento de su cumplimiento, es ahora observado en el informe difundido por Farfán.