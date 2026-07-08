En medio de la polémica generada por las acusaciones de Jefferson Farfán, quien aseguró que Magaly Medina no estaría cumpliendo con el trabajo comunitario impuesto por el Poder Judicial, la conductora respondió con dureza y arremetió contra los integrantes del podcast La Manada Galáctica: Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

En una reciente edición del mencionado podcast, transmitido a través del canal de YouTube de Farfán, Spoya sostuvo que la orden judicial impuesta a Magaly Medina no consistía en realizar labores de archivo, sino en barrer.

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“ Ustedes saben que Farfán es su jefe, (los tres) son chupes. Laura Spoya ha sido una reina belleza, una gran inteligencia no le podemos pedir, pobre chica ”, sostuvo la periodista.

La conductora fue más allá y arremetió directamente contra la modelo. Durante su programa, la calificó de “burra”, sostuvo que tiene “cero de coeficiente intelectual” y “de no ser una mujer que tiene una opinión propia”.

Los comentarios de Laura Spoya y los demás integrantes de La Manada Galáctica surgieron luego de que Jefferson Farfán difundiera en su canal de YouTube un video que, según el exfutbolista, evidenciaría que Magaly Medina no estaría cumpliendo con el trabajo comunitario dispuesto por el Poder Judicial.

En respuesta a la polémica, Magaly Medina publicó un video grabado en una oficina de una iglesia, donde explicó que el trabajo comunitario que cumple consiste en archivar documentos y no en realizar labores de limpieza, como algunos habían afirmado.