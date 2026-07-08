Magaly Medina expresó su malestar por la difusión del informe realizado por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario en una parroquia de Surco.

La conductora señaló que la exposición pública del lugar ha afectado la tranquilidad del recinto y de las personas que trabajan allí.

“De verdad, yo estoy acostumbrada a que me digan de todo y contestarle a quien me da la gana, no me da la gana (de responderle) porque este servicio es privado y particular, estamos en una parroquia”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la atención mediática ha provocado la llegada de numerosas personas al templo.

“Hoy día todo el mundo quiere entrar a la parroquia. El administrador está desesperado, todo el mundo, con pretexto de quiero casarme acá y quiero bautizar a mi hijo acá, están que entran desde las 9 de la mañana”, afirmó. Además, indicó que este martes 7 de julio acudió al lugar desde las 4:30 de la madrugada para cumplir con sus labores.