Austin Palao y Flavia Laos protagonizaron un nuevo momento de tensión en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’. La expareja peruana, desde su llegada al programa, ha sacado a la luz pasajes desconocidos de su relación, generando comentarios y reacciones entre los seguidores del espacio.

Durante la última emisión, Rosángela Espinoza se convirtió en el centro de la conversación y provocó un nuevo enfrentamiento entre los participantes. Su nombre fue suficiente para reabrir una vieja polémica entre Flavia y Austin, quienes recordaron un capítulo de la relación que mantuvieron.

El momento de tensión se desató cuando la cantante mencionó a Espinoza durante la conversación. “ Rosángela. No querías que lo diga, ¿no te acuerdas? ”, le dijo a Austin. Ante ello, el modelo sonrió y aseguró que la popular ‘Chica Selfie’ era “ una amiga del reality donde yo estaba ocho años ”.

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La reacción de Austin llamó la atención de la presentadora, quien le preguntó por qué se reía al escuchar ese nombre. Para Flavia, ese gesto fue una forma de restarle importancia a lo que estaba expresando. “ Es invalidar lo que estoy diciendo ”, respondió.

Palao intentó calmar el momento y aseguró respetar la forma en que Laos percibió la situación, aunque descartó que haya existido algún vínculo sentimental con Rosángela Espinoza. “ Es tu forma de sentir y si lo sientes así, está bien, lo respeto. Con esta chica en concreto he tenido relación amical hasta la fecha, diez años, once años ”, afirmó.

Ante la insistencia de los conductores sobre si entre ambos hubo algo más que una amistad, el modelo fue enfático y negó cualquier acercamiento romántico. “ Nunca pasó nada… si yo hubiese querido que pase y ella también, hubiese pasado algo, pero la verdad es que nunca pasó nada y tampoco pasaría estando yo con Flavia ”, sostuvo.

Flavia Laos, aunque aseguró que no dudaba de la versión de Austin Palao, dejó entrever su incomodidad por la situación. El modelo, por su parte, atribuyó la tensión a la personalidad de la actriz y afirmó: “ Creo que es un tema más personal de ella que también no supo gestionar. Flavia es una chica bastante celosa y a veces sus emociones le ganan ”.

Sus palabras generaron una respuesta inmediata de la artista, quien cuestionó la actitud de Rosángela Espinoza hacia su expareja. “ No, tú sabes perfectamente por qué ella estaba de esa manera hablándote. ¿Me vas a decir que nunca te ha coqueteado? ”, le reclamó.

Ante ello, Austin terminó admitiendo lo señalado por Flavia sobre la ‘Chica Selfie’ con un contundente “sí”. Finalmente, la actriz dijo: “ Entonces tú sabes a qué ella va y claramente yo sé porque soy mujer ”.