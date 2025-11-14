La tranquilidad de la comunidad nativa de Manitiaria, Atalaya, fue interrumpida a las 14:30 hrs. del último martes, cuando unos 50 encapuchados ingresaron a la comunidad, disparando con armas de fuego. En el lugar quemaron animales y ocho casas, además se llevaron una moto. Según los vecinos los autores serían de la comunidad de Maranatha.

Testigos informaron que los disparos eran a quema ropa hacia los comuneros, con el propósito de querer posesionarse de áreas de terreno de la comunidad, generando reacción de los pobladores, repeliendo dicho ataque.

En la incursión delincuencial asesinaron al esposo e hijo de la jefa de la comunidad nativa de Manitiaria, identificados como Raúl Coquinche (60) y Andy Coquinche Vásquez (30). En su accionar los invasores quemaron la casa de la jefa de la comunidad, Florinda Vásquez Villacorta, también dejaron a siete personas heridas.

Ante la emergencia, efectivos de la Policía se desplazaron hasta el lugar.