Un promedio de 25 mil peregrinos caminarán junto a la virgen de Cocharcas este sábado, desde la catedral de Huancayo hasta la parroquia de Sapallanga dijo el alcalde Miguel Paitán Soto, que pidió a los conductores de vehículos usar las vías alternas para evitar la congestión vehicular.

“Estamos habilitando vías alternas a la calle Real, para disminuir la congestión, los vehículos pueden transitar por la avenida Circunvalación y salir por Bolognesi. Otra vía alterna es la calle Sucre, se ingresa por Chilca, pasan por Huancán, Huayllaspanca, Virgen de Cocharcas y terminan en Castilla que está a 5 cuadras de Sapallanga”, detalló la autoridad.

Respecto a la ubicación de las vivanderas, por acuerdo municipal se dispuso que la avenida Ricardo Palma estará libre para el tránsito peatonal. Además que por allí ingresan las cuadrillas de danzantes. Hay zonas establecidas para la venta de comida.

En total son 150 trabajadores municipales que se organizaron en diversas comisiones de apoyo. La Policía Nacional apoyará con la seguridad. Además dispuso de 30 personas más para la seguridad, mientras que la Municipalidad de Huancayo, van a disponer de 10 personas más para apoyar en la labor de la limpieza. El Inpe de 10 voluntarios.La festividad de la Virgen de Sapallanga empieza del 6 al 12 de setiembre y luego en Miluchaca, también continúan durante una semana más.