Una banda de asaltantes hizo un forado en la pared de “Tiendas Mass”, la madrugada de ayer, para robar 9 mil soles de la caja registradora. El local se ubica en la esquina del jirón Centenario con el jirón José Gálvez.

Según la policía, los asaltantes ingresaron por una vivienda contigua en construcción, donde laboraban albañiles. Habrían hecho el forado en medio de la oscuridad. Muy temprano, los efectivos de la comisaría de Huancayo, acudieron al establecimiento para realizar las pericias respectivas. Colocaron cintas de seguridad en los alrededores y recabaron huellas; además, retiraron una escalera que usaron los ladrones para ingresar al referido local comercial. Además, de recabar testimonios de los encargados del establecimiento comercial.

Los vecinos, dijeron que no habían escuchado nada y se vieron sorprendidos por lo ocurrido, asegurando que la zona es tranquila. El local permaneció cerrado y cercado para las diligencias respectivas.

Las huellas dejadas por los delincuentes y las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para dar con los asaltantes.