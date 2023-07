El hacinamiento y la corrupción en los penales es un problema que también afectan a los recintos carcelarios en la región Junín, Huancavelica y Ayacucho. Los 9 penales de la región centro tienen 7 mil 16 internos, cuando la capacidad de albergue es de apenas 2,200 y se evidencia una sorprepoblación de más de 4 mil internos, según cifras del Inpe Región Junín.

El presidente Instituto Nacional Penitenciario, Javier Llaque, refirió que en penales como Huancayo, se alberga dos veces más la cantidad de internos que debería tener, pese a ello no hay proyección de construir más cárceles como si lo harán en Lima y otras regiones.

El funcionario recorrió el penal de Huancayo y dijo que el único proyecto para la región Junín, es reabrir el penal de Concepción, cerrado hace varios años.

“Tenemos una propuesta, para reabrir el penal de Concepción, estamos estudiando la posiblidad y en los próximos meses estaremos disponiendo de este penal de régimen cerrado especial para mujeres”, acotó.

Casos de corrupción

Javier Llaque, mencionó sobre la corrupción, que el Inpe maneja unos 220 procesos en trámite a espera que los órganos competentes determinen la responsabilidad del personal involucrado. “Ahora que se creo una comisión de reestructuración, se estudia la posibilidad de repotenciar el área de asuntos internos del Inpe, para que se descentralice en todo el país y se puedan realizar intervenciones rápidas”, explicó.

Otra propuestas es la aplicación del proceso inmediato, esto quiere decir que el servidor penitenciario que sea descubierto recibiendo una coima, será destituido en 5 a 7 días. Aunque aún, no hay marco legal.

Ayer, por el Día de la Resocialización, las internas del penal de Jauja, que integran el coro, se presentaron en un recital en el Real Plaza, allí conmovieron, con temas como “Caminito de Huancayo”.

Asimismo, se realizó la feria cárceles productivas, donde se expuso trabajos de los penales de Huancayo, Jauja, Oroya, entre otros.

“En los talleres, trabaja la población penitenciaria, de cada 100 personas privadas de su libertad, unos 74 son reos primarios. La cárcel no es una escuela del delito, en las cárceles, unas 26 mil personas trabajan a nivel nacional y 15 mil estudian y no hay más porque no hay espacio a causan del hacinamiento”, concluyó Javier Llaque.