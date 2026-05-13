Un joven fue hallado herido y ensangrentado en los exteriores de la institución educativa María Inmaculada, generando preocupación entre padres de familia y transeúntes de la zona. El hecho fue reportado en el sector de Intihuatana, a un costado de la Carretera Central.

Según testigos, la persona vestía un polo blanco y jean plomo, además presentaba heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. El joven fue encontrado tendido dentro de una acequia y no llevaba zapatillas al momento del hallazgo.

Tras el reporte, personal de emergencia y efectivos policiales acudieron al lugar para auxiliar al herido e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan siendo materia de investigación.