Tachos de basura cerca de muestras biológicas, medicamentos cuya venta requiere receta médica y ambientes reducidos fueron hallados durante un operativo realizado en cinco consultorios médicos y obstétricos ubicados en el jirón Puno N.° 719, en Huancayo. La intervención estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo y la Oficina de Defensa Civil.

Durante la inspección, se verificó que cuatro consultorios funcionaban en espacios improvisados divididos con estructuras de madera y que ninguno contaba con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Además, dos establecimientos operaban sin licencia de funcionamiento, por lo que fueron clausurados de manera inmediata. Otro ambiente permaneció cerrado y el personal se negó a permitir el ingreso de los fiscalizadores.

La comuna informó que solicitará la intervención de la Digemid, la Policía Nacional y el Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes por el presunto riesgo a la salud pública. Asimismo, exhortó a la población a acudir únicamente a establecimientos de salud autorizados y que cumplan con las condiciones sanitarias necesarias.