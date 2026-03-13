A la crisis de infraestructura del Hospital El Carmen se suma ahora una alerta sanitaria, pues trabajadores denunciaron la presencia de cucarachas en el Área de Nutrición, zona en la que se preparan los alimentos y donde se podría poner en riesgo su inocuidad.

En los videos filmados por los propios trabajadores, a los que Correo accedió, se ve a los insectos caminando por las paredes y una mesa de trabajo en la que hay utensilios de cocina. Los hechos fueron reconocidos por la directora adjunta del hospital, Ángela Alvarado, quien señaló que ya se ha iniciado una investigación a través del área de Salud Ambiental.

“Estamos tomando ya cartas en el asunto. Tenemos planes de fumigación de manera regular, el último con certificación fue a fines de diciembre. Tras la evaluación de Salud Ambiental, cuando identifiquemos los insectos haremos una nueva desinfección en un plazo de 24 horas”, aseguró la funcionaria.

Alvarado garantizó que el personal de Salud Ambiental supervisa la preparación de las raciones para asegurar que los alimentos estén “completamente limpios”.

Filtraciones en los techos

Sumado a esto, se registró la inundación de oficinas administrativas y el comedor.

Alvarado descartó fallas estructurales en los techos y confirmó que el incidente fue provocado por un trabajador de Recursos Humanos que dejó una llave de agua abierta en el segundo piso, provocando filtraciones hacia la primera planta. No se perdieron equipos ni documentación.